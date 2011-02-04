Янукович обговорив із Коморовським питання добудови нафтопроводу «Одеса-Броди»

Гданськ. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ обговорив із Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ питання щодо добудови нафтопроводу «Одеса-Броди» та наповнення його нафтою в інтересах двох держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Гданську міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО за результатами державного візиту Президента України В.ЯНУКОВИЧА до Польщі.

«Наш Президент поставив це питання перед керівництвом Польщі: і перед президентом, і перед прем’єр-міністром, і загалом було дано доручення розібратися відповідним урядовим структурам польського уряду, щоб ухвалити рішення», - сказав Ю.БОЙКО, відповідаючи на запитання, чи обговорювали глави держав України і Польщі питання про добудову нафтопроводу «Одеса-Броди», зокрема, на ділянці «Одеса-Полоцьк-Гданськ».

Адже, як уточнив Ю.БОЙКО, коли у жовтні 2011 року буде введена в експлуатацію друга черга Балтійського трубопровідної системи (БТС-2 - УНИАН), і частина нафти із «середньої «Дружби» буде переведена на ту ділянку, то в України та Польщі з’явиться реальна можливість завантажити азербайджанською нафтою, про що була підписана угода в Давосі (між президентами України і Азербайджану – УНІАН), цю ділянку.

«Це є серйозною перспективою і для нас, і для польської сторони», - також підкреслив міністр енергетики і вугільної промисловості України.

Він також наголосив, що цей державний візит Президента України до Польщі надасть дуже серйозний імпульс з координації зусиль двох країн із покращення перспектив завантаження їхніх газо- і нафтопроводів.

«Оскільки у нас є спільні проблеми щодо обхідних газо- і нафтопроводів», - уточнив Ю.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня у Давосі Україна і Азербайджан підписали два двосторонні документи щодо співпраці в енергетичній сфері.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО та його азербайджанський колега підписали, зокрема, Меморандум між Кабінетом міністрів України та урядом Азербайджану про співробітництво в організації постачання зрідженого природного газу на територію України, а також Угоду між КМУ та урядом Азербайджану про заходи з розвитку співробітництва у сфері транспортування нафти територією України.

Церемонія підписання відбулася в рамках зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Азербайджанської Республіки Ільхама АЛІЄВА 28 січня у Давосі під час участі глав держав у Давоському економічному форумі.