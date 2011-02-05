Через вибух на газопроводі в Єгипті призупинено подачу газу до Ізраїлю

Подачу газу з Єгипту до Ізраїлю призупинено сьогодні через вибух на газопроводі на півночі Єгипту.

Як повідомляє радіо «Свобода», єгипетська армія оточила район події. Пожежу, що виникла унаслідок вибуху, гасять.

За попередніми даними, газові труби, що ведуть до Ізраїлю, не постраждали, але з міркувань безпеки подачу газу по них перервано.

У Каїрі продовжуються демонстрації з вимогою відставки Президента Хосні МУБАРАКА. Акції протесту проходять також в Александрії і Суеці.

Влада скоротила на три години дію введеної у нічний час комендантської години.