Третій енергоблок Рівненської АЕС відключено помилково - "Енергоатом"

У неділю, 6 лютого, о 12:22 енергоблок №3 Рівненської АЕС був відключений від енергомережі через помилкове спрацювання системи захисту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, система захисту блоку спрацювала внаслідок підвищення рівня в нагрівачі високого тиску. Це обладнання відноситься до другого контуру охолоджування реакторної установки.

Реакторна установка знаходиться в режимі «гаряча зупинка».

Попередня оцінка інциденту за Міжнародною шкалою ядерних подій (INES) – «нуль».

Причина спрацювання захисту встановлена. Проводиться підготовка до виведення реакторної установки енергоблоку №3 (ВВЕР-1000) на мінімально контрольований рівень потужності.

Радіаційне, протипожежне та екологічне становище на промисловому майданчику РАЕС і прилеглій території не змінювалося і знаходиться в межах норми.

