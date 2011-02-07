Гуртові ціни на нафтопродукти за тиждень зросли на 1,3%

З 31 січня по 7 лютого 2011 року середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти збільшилися на 1-1,8% (в середньому на 1,3%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 31 січня по 7 лютого 2011 року середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – зросли на 1,2%, або 120 грн./т, – до 10270 грн./т; на бензин А-92 – зросли на 1%, або 100 грн./т, – до 10390 грн./т; на бензин А-95 – зросли на 1,8%, або 190 грн./т, – до 10900 грн./т; на дизельне паливо – зросли на 1,3%, або 120 грн./т, – до 9010 грн./т.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.