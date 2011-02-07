ДТЕК відновив експорт електроенергії до Білорусі

16:26, 07 лютого 2011
Енергетика
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ТОВ «Східенерго», що входить до структури енергохолдингу ДТЕК, 5 лютого ц.р. відновило експорт електроенергії до Білорусі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, у лютому обсяг поставок ДТЕК до Білорусі заплановано в обсязі 187 млн. кВт/год.

При цьому договір «Східенерго» з «Біленерго» передбачає гарантовані поставки близько 1,5 млрд. кВт/год. у 2011 році. Ще близько 1,5 млрд. кВт/год., згідно з умовами контракту, може бути експортовано в негарантованому режимі за згодою сторін.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого ц.р. експортні поставки до Білорусі, тимчасово припинені в січні ц.р. через неузгодження з білоруським контрагентом питання ціни експорту, відновило ДПЗД «Укрінтеренерго». Потужність експортних поставок становить 150 МВт.

«Укрінтеренерго» планує в 2011 році поставити до Білорусі 2,5 млрд. кВт/год.

«Східенерго» і «Укрінтеренерго» купують електроенергію на Оптовому ринку електроенергії для подальшого експорту до Білорусі за оптовою ринковою ціною, що не враховує обсяг дотаційних сертифікатів.

У 2010 році на Білорусь доводилося близько 70% обсягу всіх експортних поставок електроенергії з України.

У грудні 2010 року «Східенерго» і «Укрінтеренерго» придбали на річному аукціоні 900 МВт перетину «ОЕС України – енергосистема Білорусі» («Східенерго» – 750 МВт, «Укрінтеренерго» – 150 МВт). При цьому вже в січні ц.р. ТОВ «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину, які були виставлені на місячний аукціон «Укренерго», проте не знайшли своїх покупців.

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