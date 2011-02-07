У Тернопільській області нафтопродукти подорожчали на 4-6 коп.

У Тернопільській області нафтопродукти минулого тижня подорожчали на 4-6 копійок.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Державній інспекції з контролю за цінами в Тернопільській області.

Згідно з повідомленням, за вказаний період дизпаливо подорожчало на 0,7% – з 8,08 до 8,14 грн./л, бензин марки А76 – на 0,5%, з 7,74 до 7,78 грн./л, бензин А92 – на 0,7%, з 8,2 до 8,26 грн./л, бензин А95 – на 0,7%, з 8,58 до 8,64 грн./л.

Загалом, роздрібні ціни на дизпаливо складають по області 7,9-8,3 грн./л, на бензин А76/80 – 7,5-8,05 грн./л, на бензин А92 – 8-8,55 грн./л, на бензин марки А95 – 8,4-8,95 грн./л.

Мінімальний рівень роздрібних цін на нафтопродукти встановлений на АЗС ВАТ «Укрнафти» і ПП «Укрпетроль», максимальний, – на АЗС ТОВ «Торговий дім «Континіум-Галичина» (бренд WOG) і Львівського філіалу ВАТ «Концерн «Галнафтогаз» (бренд ОККО).

Основною причиною зростання роздрібних цін, за даними інспекції, є збільшення гуртово-закупівельних цін на нафтопродукти.