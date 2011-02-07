Соколовський: реалізація «Південного коридору» може принести користь і Україні

Експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ вважає, що реалізація проекту «Південний енергетичний коридор», на якому Європа акцентує увагу, може принести користь і Україні.

Таку думку він висловив в інтерв`ю УНІАН.

«Брюссель акцентує увагу на так званому «Південному енергетичному коридорі», котрий може бути реалізований через газотранспортні проекти «Набукко», «Білий потік» тощо. Йдеться про нові маршрути, розраховані на каспійську ресурсну базу. Переконаний, що їх реалізація принесла б користь і Україні, як мінімум опосередковано, а при бажанні України – і безпосередньо», – зазначив експерт.

Він вважає, що за рахунок транзиту каспійського газу через «Набукко» на європейському ринку однозначно ослабляться позиції «Газпрому», і російський газ стане доступнішим за ціною, зокрема й для України. Це ж, на думку Б.СОКОЛОВСЬКОГО, стосується і проекту «Білий потік».

«Якби Україна доклала зусилль, ми могли б розраховувати на реалізацію гілки «Білого потоку» через Україну. Не кажучи вже про теоретичні шанси одержувати каспійський газ реверсом через Румунію чи Угорщину. І тут знову виникає питання модернізації ГТС, яка була б адаптована до існуючих і перспективних транснаціональних проектів», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у висновках засідання Європейської ради, що відбулася 4 лютого, лідери країн Євросоюзу підкреслили необхідність диверсифікації маршрутів постачань енергоресурсів до Європи і запропонували Єврокомісії продовжувати роботу над такими стратегічними проектами транспортування газу, як «Південний коридор».

«Південний енергетичний коридор» припускає будівництво кількох трубопроводів, таких як «Набукко», ITGI, «Білий потік» (через Чорне море і Україну), TAP, якими газ з Каспійського регіону надходитиме до Європи.

Повністю інтерв`ю Б.СОКОЛОВСЬКОГО читайте на сайті «УНІАН-економіка» http://economics.unian.net/ukr/detail/76917