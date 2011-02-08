"Газовий" борг підприємств ТКЕ досяг 4,2 млрд.грн.

Розрахунки підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) з ДК «Газ України» за природний газ, спожитий з початку опалювального періоду 2010-2011 рр. (із 1 жовтня 2010 р.), залишаються незадовільними.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Газ України».

У повідомленні зазначається, що підприємства ТКЕ за період із 1 жовтня 2010 р. заборгували ДК «Газ України» за спожитий природний газ 4,19 млрд. грн. (станом на 7 лютого 2011 р., без АЕК «Київенерго»). Рівень розрахунків теплоенергетиків за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ - 45%.

За даними оперативного моніторингу, борг теплопостачальних підприємств дванадцяти областей у поточному опалювальному сезоні перевищує 100 млн. грн. Зокрема, найбільша заборгованість за газ у підприємств ТКЕ Донецької (701 млн. грн.), Дніпропетровської (574 млн. грн.), Харківської (525 млн. грн.), Луганської (227 млн. грн.), Запорізької (220 млн. грн.), Одеської (193 млн. грн.), Київської (174 млн. грн.), Львівської (161 млн. грн.), Полтавської (144 млн. грн.), Сумської (111 млн. грн.), Житомирської (105 млн. грн.) областей, а також АР Крим (108 млн. грн.).

Заборгованість столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» за 2010-2011 рр. становить 1,33 млрд. грн. (рівень оплати в 2011 р. – 0%).

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий із 1 жовтня 2010 р. природний газ у теплопостачальних підприємств Закарпатської (27%), Донецької (37%), Волинської, Луганської (по 38%), Житомирської та Кіровоградської (по 39%), а також Дніпропетровської, Івано-Франківської, Рівненської областей і АР Крим (по 41%).

ДК «Газ України» зазначає, що громадяни загалом своєчасно й сумлінно оплачують вартість спожитих комунальних послуг, у т.ч. теплової енергії, проте ці кошти своєчасно в компанію не надходять.

ДК «Газ України» вимагає від керівників теплопостачальних підприємств-боржників прискорити розрахунки за природний газ. Компанія звертається також до керівництва місцевих органів влади з проханням навести порядок у розрахунках теплоенергетиків.

Компанія також відзначає, що значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює своєчасні й повні розрахунки Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за імпортований природний газ і належне проходження опалювального сезону 2010-2011 рр.

З метою покращення дисципліни газоспоживання й розрахунків за природний газ підприємствами ТКЕ, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України має намір ініціювати перед Кабінетом міністрів України питання щодо притягнення до відповідальності керівників теплопостачальних підприємств-боржників.

Довідка УНІАН. Згідно з положенням статті 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання покладено на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.