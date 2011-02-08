Суд подовжив Діденку термін тримання під вартою до 10 березня

Апеляційний суд міста Києва 7 лютого прийняв рішення про подовження терміну тримання під вартою до 10 березня колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА.

Про це УНІАН повідомив його адвокат Юрій ГРИГОРЕНКО.

«Вчора суд продовжив ДІДЕНКУ термін тримання під вартою до 8 місяців і 1 дня, тобто до 10 березня», - сказав адвокат, зауваживши, що у ході судового засідання слідчий Генеральної прокуратури просив суд обмежити обвинуваченого і його захист у часі ознайомлення з матеріалами справи. Втім, суд це клопотання відхилив.

Як повідомляв УНІАН, І.ДІДЕНКА було затримано 9 липня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про спричинення шкоди Україні за наслідками розгляду позову “РосУкрЕнерго” до "Нафтогазу" в Стокгольмському арбітражі.

У даній справі, крім І.ДІДЕНКА, звинувачення були пред`явлені екс-керівнику Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ, який також з літа перебуває під вартою, і колишньому заступнику начальника Енергетичної регіональної митниці Тарасу ШЕПІТЬКУ.