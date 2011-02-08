Ціна нафти на NYMEХ трохи падає

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок, 8 лютого, змінюються різнонаправлено на тлі стабілізації ситуації в Єгипті і прогнозах щодо запасів палива у США.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,02 долара - до 87,46 долара за барель, передає Bloomberg.

Зокрема, ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) вже зросла на 0,08 долара - до 99,330 долара за барель.

Запаси в пункті доставки нафті Кушинг, штат Оклахома, знаходяться на найвищому з 2004 року рівні. Очікується, що Міненергетики в середу повідомить про збільшення запасів нафти з 343,2 мільйонів барелів на 2,25 мільйона барелів.

Близько 2,5% світових запасів нафти переміщається через Єгипет через Суецький канал. Починаючи з 25 січня в Єгипті проходять масові акції протесту з вимогами зміни режиму Хосні Мубарака, що перебуває при владі 30 років, проведення економічних і політичних реформ. Зараз почалися переговори між владою та опозицією.