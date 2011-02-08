«Укренерго» виставила на березневий аукціон перетини за напрямом до Молдови і Росії

НЕК «Укренерго» виставило на аукціон з експорту електроенергії в березні доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину за напрямом до Молдови і Росії сумарною потужністю 3,05 тис. МВт.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, на аукціон буде виставлено 5 лотів перетину «ОЕС України – Молдавська енергосистема» сумарним обсягом 550 МВт. Як уточнили в аукціонній комісії, «Пауер Трейд», що входить до структури ДТЕК і яка законтрактувала за підсумками річного аукціону 200 МВт молдавського перетину, повідомила «Укренерго», що в березні вона не має наміру експортувати електроенергію до Молдови. У зв`язку з цим зазначена потужність була виставлена на березневий аукціон.

Оскільки ТОВ «Східенерго» і ДПЗД «Укрінтеренерго» не зверталися до «Укренерго» з повідомленнями про тимчасову відмову від потужностей перетину «ОЕС України – ОЕС Білорусі», цей перетин не виставлявся на березневий аукціон. Так само не виставлявся на аукціон перетин за напрямом до Польщі, раніше законтрактований на річному аукціоні ТОВ «Східенерго».

Нагадаємо, в січні «Східенерго» тимчасово відмовилося від 350 МВт білоруського перетину і 215 МВт перетину за напрямом до Польщі.

"Укренерго" також виставило на торги доступ до перетину для експорту у напрямі Росії сумарною потужністю 2,5 тис. МВт.

Суми гарантійних внесків за лотами, що виставляються на торги, коливаються в межах 0,261-6,748 млн. грн./лот.

"Укренерго" приймає заявки від потенційних учасників торгів до 16:00 14 лютого.

Аукціон заплановано на 16:00 15 лютого.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних постачань електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на річних і місячних аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.