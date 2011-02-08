Мінекономрозвитку підвищило коефіцієнт до рентної плати за нафту на 4%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підвищило коефіцієнт для розрахунку рентної плати за нафту і газовий конденсат за січень 2011 року на 4%, у порівнянні зі встановленим для грудня 2010 року - до 1,3301.

Про це сказано в повідомленні, розміщеному на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, розрахунок показника проводився з урахуванням середньої вартості нафти Urals на Міжнародній нафтовій біржі, яка в січні 2011 року виросла до 93,79 дол. за барель, у порівнянні з 89,91 дол. в грудні 2010 року.

Довідка УНІАН. Коригувальний коефіцієнт до рентної плати за нафту розраховується Міністерством економічного розвитку і торгівлі щомісячно з урахуванням співвідношення середньої ціни нафти Urals на Лондонській біржі і базової ціни нафти - 560 грн. за барель.

Базові ставки ренти, до яких застосовується коригувальний коефіцієнт, затверджені Податковим кодексом, прийнятим Верховною Радою в грудні 2010 року. Для нафти і газового конденсату, що добуваються із глибини до 5000 м, базова ставка ренти встановлена на рівні 2141,86 грн./т, з більшої глибини - 792,54 грн./т.