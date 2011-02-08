Україна в січні імпортувала природний газ за цінами 264 дол. і 266,5 дол.

Україна в січні 2011 року здійснювала імпорт природного газу за цінами 264 дол. США за тис. куб. м і 266,5 дол. за тис. куб. м.

Про це сказано в повідомленні Міністерства економічного розвитку України, опублікованому на сайті відомства.

«Митна вартість січневих партій природного газу, заявлених декларантами, в перерахунку на 1000 куб. метрів становить 264 дол. США - в першому й третьому випадках, і 266,5 дол. США в другому випадку», - зазначається в повідомленні міністерства.

В зв`язку з цим Мінекономрозвитку збільшило величину корегувального коефіцієнта для розрахунку рентної плати за природний газ за січень 2011 року порівняно з груднем 2010 року на 4,7% - до 1,4708.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2008 року Верховна Рада прив`язала рентну плату за газ до ціни його імпорту, прийнявши відповідний закон. Згідно із законом, рентна плата за природний газ, зокрема нафтовий (попутний), регулярно індексуватиметься на відношення середньої митної вартості імпортного природного газу до базової ціни 179,5 дол. за тис. куб. м. Ця ж норма збережена в новому Податковому кодексі, який набув чинності з 1 січня 2011 року. Кодексом встановлено такі ставки рентної плати: на газ, видобутий на глибині до 5000 м, – 237 грн. за тис. куб. м, понад 5 тис. м – 118,5 грн. за тис. куб. м. До обсягів газу, видобутого і в подальшому реалізованого для потреб населення, застосовуються понижені ставки рентної плати: 59,5 грн. за тис. куб. м для видобутого на глибині до 5000 м, і 47,4 тис. грн. тис. куб. м – понад 5000 м. Для газу, що видобувається для потреб населення на морських родовищах у межах континентального шельфу, ставка рентної плати встановлена на рівні 11,85 грн. за тис. куб. м.