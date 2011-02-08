Україна в січні скоротила виробництво електроенергії на 0,4%

Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України (ОЕСУ), за оперативними даними, в січні 2011 року скоротилося на 0,4%, або 73,2 млн. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 18,372 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, минулого місяця теплові електростанції (ТЕС) скоротили вироблення електроенергії на 7,2%, або 607,8 млн. кВт/год. – до 7,852 млрд. кВт/год., атомні електростанції (АЕС) – збільшили на 5,1%, або 412,1 млн. кВт/год. – до 8,429 млрд. кВт/год., блок-станції й комунальні ТЕЦ – збільшили на 9,5%, або 78,5 млн. кВт/год. – до 906 млн. кВт/год.

ГЕС і ГАЕС у січні наростили вироблення електроенергії на 3,9%, або 44,8 млн. кВт/год. – до 1,185 млрд. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в 2011 році збільшити виробництво електроенергії на 3,7%, або на 6,9 млрд. кВт/год. - до 194,839 млрд. кВт/год. порівняно з 2010 роком.

Довідка УНІАН. Виробництво електроенергії в Об`єднаній енергосистемі України, за оперативними даними, в 2010 році збільшилося на 8,7%, або 15,010 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 187,910 млрд. кВт/год.