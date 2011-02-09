Суд припинив провадження у справі про банкрутство “Енергоатому”

Господарський суд Києва припинив провадження у справі про банкрутство НАЕК “Енергоатом”.

Про це УНІАН повідомило джерело в суді, відзначивши, що відповідну ухвалу винесено сьогодні.

За словами співбесідника агентства, провадження у справі про банкрутство закрито на підставі ст. 40 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом» у зв`язку з виконанням відповідачем своїх зобов`язань перед ініціюючим кредитором – «Укртатнафтою».

Разом з тим, співбесідникові агентства важко уточнити суму позовних вимог до НАЕК, пред`явлених позивачем - ПАТ “Укртатнафта”.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва в січні ц.р. порушив справу про банкрутство національного оператора АЕС НАЕК «Енергоатом» за позовом ПАТ «Укртатнафта».

В ухвалі від 14 січня у справі № 49/15 не вказано позовні вимоги «Укртатнафти», на підставі яких суд ухвалив рішення про порушення справи про банкрутство.

Ухвалою було введено мораторій на розпорядження майном НАЕК, а також виконання компанією своїх фінансових зобов`язань. При цьому, згідно із документом, мораторій введено на весь час провадження справи про банкрутство.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва більш як 50% в загальному обсягу виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

НАЕК у січні-вересні 2010 року збільшила чистий прибуток в 5,96 разу, або на 920,955 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом 2009 р. - до 1 млрд. 106,458 млн. грн.

ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) створене в 1994 році і є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.