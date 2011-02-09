Експерт: Частка імпорту в обсязі споживання нафтопродуктів в Україні не перевищує 30%

Імпорт нафтопродуктів в Україну в січні 2011 року становив 187,8 тис. тонн, тобто 30% від загального обсягу споживання пального в країні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Консалтингової групи «А-95» Сергій КУЮН.

За даними «А-95», імпорт бензину в першому місяці року становив 100,16 тис. тонн, тобто 31% від обсягу ринку. Порівняно з минулим роком знизився й імпорт дизельного пального в країну – до 88 тис. тонн (28% від обсягу ринку).

«Ринок зберігає оптимальну структуру на рівні 30% імпорту і 70% української переробки. Таким чином, на ринку спостерігається висока конкурентоспроможність, що забезпечує прозоре ціноутворення», – наголосив С.КУЮН.

Як повідомлялося, сьогодні прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, сказав, що «відміна мит на імпорт нафтопродуктів у попередні роки призвела до монополізації ринку з боку імпортерів: їх частка на ринку досягла 60%. Це дозволило їм ввести ціновий диктат, що збільшило вартість пального практично до європейського рівня».

Нагадаємо, наприкінці січня Україна почала спеціальне розслідування щодо імпорту в країну окремих видів нафтопродуктів незалежно від країни походження. Міністерство енергетики і вугільної промисловості підтримує введення мит незалежно від країни походження на бензини – 130 євро за тонну, на дизпальне – 80 євро за тонну.

Українські НПЗ неодноразово заявляли, що одержують нафту для переробки за світовими цінами, тоді як країни Митного союзу, зокрема Білорусь, працюють на дешевшій сировині і формують значну частку імпорту нафтопродуктів в Україні. Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництв.

У свою чергу, імпортери нафтопродуктів пояснюють зростання цін подорожчанням нафти у світі і підвищенням акцизів, яке було ініційоване урядом і підтримане Верховною Радою. На їх думку, введення мит приведе до подальшого зростання ціни на якісні нафтопродукти, оскільки їх пропозиція з боку вітчизняних НПЗ відсутня, що спричинить загальне подорожчання пального в країні. Імпортери вважають, що уряд фактично перекладає витрати на модернізацію НПЗ з їх власників на споживачів.

Свою стурбованість можливим введенням мит у спільному листі прем`єр-міністру України висловили посольства Литви, Румунії і Польщі.