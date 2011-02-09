Кіровоградська область перебрала ліміти по газу

Кіровоград. Кіровоградська область з початку лютого 2011 перебрала ліміти по газу на 2,4 млн. грн., або 300 тис. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» Андрій ПЕТРОВСЬКИЙ на апаратній нараді у губернатора.

За його словами, ДК «Газ України» виділяє ліміти залежно від рівня розрахунків.

«Оскільки в області склалася напружена ситуація з розрахунками, то на першу декаду лютого ми отримали 3,3 млн. кубометрів газу при потребі у 8 млн. кубометрів», зазначив А.ПЕТРОВСЬКИЙ.

За його словами, у зв`язку з плюсовою температурою на вулиці підприємства ТКЕ зменшили тиск газу в котлах до рівня мінімального споживання.

А ПЕТРОВСЬКИЙ повідомив, що на початок року рівень розрахунків за спожитий газ для населення становив 96,7%. Заборгованість ВАТ «Кіровоградгаз» перед державною компанією-постачальником тоді становила близько 21 млн. грн.

«На сьогодні ситуація стабілізувалася, боргів у населення немає», - підкреслив А.ПЕТРОВСЬКИЙ. У той же час, за його словами, підприємства ТКЕ заборгували ВАТ «Кіровоградгаз» 34 млн. грн. (рівень оплати - 69,7%).