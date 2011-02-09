Азаров: ринок нафтопродуктів стабілізують шляхом збільшення обсягів переробки нафти

Ринок нафтопродуктів України буде стабілізовано шляхом збільшення цього року обсягів переробки нафти до 14 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ під час засідання Кабінету міністрів.

«Міненерговугілля разом з вітчизняними нафтопереробниками розробили план заходів щодо стабілізації на ринку нафтопродуктів шляхом збільшення переробки нафти до 14 млн. тонн вже цього року. А також буде подальше збільшення випуску нафтопродуктів за рахунок модернізації українських НПЗ», - повідомив М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що скасування мита на імпорт нафтопродуктів призвело до монополізації з боку імпортерів, частка яких на ринку досягла 60%, що у свою чергу дозволило їм ввести “ціновий диктат” і збільшити вартість пального практично до європейського рівня.

«Така ситуація недопустима», - сказав прем`єр і повідомив, що уряд проводить послідовну політику модернізації вітчизняної нафтопереробної галузі, зокрема, шляхом захисту внутрішнього ринку від надмірних обсягів імпорту.

Він відзначив, що на сьогоднішній день проводиться антидемпінгове розслідування щодо імпортерів нафтопродуктів; на завершальній стадії перебуває розслідування Антимонопольного комітету з приводу цінової змови деяких операторів внутрішнього ринку нафтопродуктів. «Якщо буде доведено наявність монопольної змови, відносно нафтотрейдерів можуть бути застосовані відповідні санкції», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році, коли було перероблено 11 млн. 507,7 тис. тонн.