Асоціація нафтотрейдерів: ціна на А-95 збережеться в межах 9 грн./л до 15 лютого

Асоціація «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» заявляє, що дотримується домовленостей, які були досягнуті за підсумками засідання експертно-аналітичної групи (ЕАГ) з питань ринку нафтопродуктів 28 січня, що відбулося під головуванням першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА, про збереження цін на бензин А-95 в межах 9 грн./л до 15 лютого 2011 року.

Про це говориться в повідомленні асоціації, переданому УНІАН.

«Члени нашого об`єднання чітко дотримуються цих домовленостей і чекають чергову зустріч з віце-прем`єром у рамках засідання ЕАГ для того, щоб виробити подальший план дій щодо стабілізації ринку», – говориться в повідомленні.

Також у ньому зазначається, що Асоціація нафтотрейдерів вкотре стурбована випадками озвучування перекручених і відверто фальсифікованих даних про ситуацію на ринку нафтопродуктів України.

«Нам абсолютно зрозуміла мета маніпуляцій з даними з боку нафтопереробних компаній і чиновників Міненергвугілля – це введення мит на імпортні нафтопродукти з метою монополізації ринку і отримання надприбутків. Причому чим сильніший цей тиск на Кабінет Міністрів і комісію з проведення спеціального розслідування, тим стає очевиднішим, що реальних підстав для введення цих спеціальних заходів немає...», – відзначив президент Асоціації нафтотрейдерів Леонід КОСЯНЧУК.

При цьому він закликав владу України не піддаватися неприкритому лобізму і забезпечити неупереджене і об`єктивне розслідування системи функціонування ринку нафтопродуктів в Україні.

Також Асоціація нафтотрейдерів спростовує дані про підвищену частку імпортних нафтопродуктів на ринку України. «За офіційними даними, в 2010 році частка імпортних нафтопродуктів становила 40%, у січні 2011 року – 30%. В більшості своїй це паливо стандарту Євро-4 і Євро-5, яке в Україні не випускається або випускається в обмежених кількостях», – говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, сказав, що «скасування мит на імпорт нафтопродуктів у минулі роки призвело до монополізації ринку з боку імпортерів: їх частка на ринку досягла 60%. Це дозволило їм ввести ціновий диктат, що збільшило вартість палива практично до європейського рівня».

Нагадаємо, наприкінці січня Україна почала спеціальне розслідування щодо імпорту в країну окремих видів нафтопродуктів незалежно від країни походження. Міністерство енергетики і вугільної промисловості підтримує введення мит незалежно від країни походження на бензини – 130 євро за тонну, на дизпальне – 80 євро за тонну.

Українські НПЗ неодноразово заявляли, що одержують нафту для переробки за світовими цінами, тоді як країни Митного союзу, зокрема Білорусь, працюють на більш дешевій сировині і формують значну частку імпорту нафтопродуктів в Україні. Українські НПЗ вважають, що мита дозволять збільшити переробку нафтової сировини і провести модернізацію виробництв.

У свою чергу, імпортери нафтопродуктів пояснюють зростання цін подорожчанням нафти в світі й підвищенням акцизів, яке було ініційоване урядом і підтримане Верховною Радою. На їхню думку, введення мит призведе до подальшого зростання ціни на якісні нафтопродукти, оскільки їх пропозиція з боку вітчизняних НПЗ відсутня, що спричинить загальне подорожчання палива в країні. Імпортери вважають, що уряд фактично перекладає витрати на модернізацію НПЗ з їх власників на споживачів.

Свою стурбованість можливим введенням мит у спільному листі прем`єр-міністру України виклали посольства Литви, Румунії й Польщі.