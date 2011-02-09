«Укрнафта» і «Чорноморнафтогаз» відкрили цілодобові телефони «гарячої лінії»
17:32, 09 лютого 2011Енергетика
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Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» і Державне акціонерне товариство (ДАТ) «Чорноморнафтогаз» оголосили про відкриття цілодобових телефонів «гарячої лінії».
Про це УНІАН повідомили в прес-службах компаній.
Згідно з повідомленням, телефони «гарячої лінії» відкриті відповідно до Закону України «Про принципи функціонування ринку природного газу» для забезпечення безперебійної і надійної експлуатації об`єктів Єдиної газотранспортної системи України та безаварійних постачань газу споживачам і з метою оперативного реагування на порушення в роботі нафтогазового комплексу, зокрема на аварійні і надзвичайні ситуації.
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