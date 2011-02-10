Westinghouse розпочала постачання ядерного палива в Україну

Компанія Westinghouse Electric Company розпочала комерційні поставки ядерного палива в Україну в рамках контракту, підписаного з НАЕК «Енергоатом» у 2008 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

Він підтвердив, що в Україну вже ввезена перша партія палива в обсязі 42 ТВЗ, які планується додатково завантажити в активну зону реактора енергоблоку № 3 Південно-Української АЕС.

Також, за його словами, в поточному році очікується поставка ще двох партій палива, кожна по 42 ТВЗ, які планується завантажити у реактори енергоблоку № 2 Південно-Української АЕС і № 5 Запорізької АЕС. При цьому, завантаження палива в енергоблок Запорізької АЕС відбудеться у 2012 році, що обумовлено графіком планово-попереджувальних ремонтів.

«У цьому році відбудеться два перевантаження. Це так технологічно виходить: ми прив’язані до наших ремонтних графіків», - сказав Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ, зазначивши при цьому, що в цілому співпраця з американськими партнерами розвивається успішно.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня 2008 року «Енергоатом» і Westinghouse підписали контракт на постачання ядерного палива з 2011 року.

Контракт передбачає постачання ядерного палива виробництва американської компанії для реакторів ВВЕР-1000 українських АЕС протягом 2011-2015 років для забезпечення щорічного планового перезавантаження не менше трьох енергоблоків.

Зокрема, планується постачання 630 паливних збірок. При цьому сторони домовилися, що в разі потреби обсяги постачань палива можуть бути збільшені до трьох додаткових перевантажувальних партій щороку. Також пописана угода передбачає, що в разі збільшення кількості збірок, що постачаються, пропорційно знижуватиметься їхня вартість.

Крім того, контракт передбачає, що в разі, якщо за підсумками дослідної експлуатації палива НАЕК «Енергоатом» з незалежних від нього причин не зможе одержати дозвіл Держатомрегулювання на промислову експлуатацію американського палива, компанія має право розірвати контракт без будь-яких додаткових витрат зі свого боку.

Також «Енергоатом» матиме право достроково припинити дію контракту в разі масової технічної відмови палива Westinghouse.

Westinghouse входить до групи компаній корпорації Toshiba. Технологія Westinghouse лежить в основі понад 40% діючих реакторів у світі.

Україна і США в 2000 році почали реалізовувати проект адаптації американського палива до українських АЕС. У серпні 2005 року Південно-Українська АЕС розпочала дослідну експлуатацію шести американських збірок.

На сьогодні монопольним постачальником ядерного палива для українських АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ». У 2010 році закінчується термін дії довгострокового контракту на постачання свіжого ядерного палива, укладеного між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ».

«ТВЕЛ» - один зі світових лідерів у виробництві ядерного палива. Забезпечує паливом 17% енергетичних реакторів світу, а також дослідницькі реактори різних країн і суднові реактори російського флоту.