«Газпром» залучив у RosUkrEnergo довгострокову позику на 550 млн. дол.

ВАТ «Газпром» залучило у компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) довгострокову позику на суму 550 млн. дол. США.

Про це сказано в консолідованій проміжній фінансовій звітності ВАТ «Газпром» за 9 місяців 2010 року, підготовленій відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, текст якої розміщено на сайті компанії.

Згідно з документом, позику було надано в листопаді 2010 року з процентною ставкою 3,5% і терміном погашення в 2012 році.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) у 2006-2008 рр. виступала монопольним постачальником природного газу в Україну.

Акціонери компанії RosUkrEnergo AG у рівних частках (по 50%) - ВАТ «Газпром» і Centragas Holding AG; власники останньою - громадяни України Дмитро ФІРТАШ (90%) і Іван ФУРСІН (10%).