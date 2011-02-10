Росія з 1 березня може підняти експортне мито на нафту на 16-17 дол.

Виходячи з середньої ціни моніторингу Мінфіну Росії та формули розрахунку експортного мита, з 1 березня 2011 експортне мито на російську нафту може збільшитися на $ 16,4-17,4.

«Середня ціна на нафту марки Urals, основний товар російського експорту, з 15 січня 2011 по 9 лютого 2011 року включно складеться на рівні $ 95,25 за барель. Якщо за три дні моніторингу ціна буде в коридорі $ 96-98 за барель, то остаточна ціна може скласти $ 95,36-95,64 за барель», - сказав експерт в Мінфіні Росії Олександр Сакович.

Виходячи з цього, мито на сиру нафту з 1 березня може скласти $ 363-364 за тонну, мито на світлі нафтопродукти - $ 243-244 за тонну проти нинішніх $ 232,2 за тонну, на темні - близько $ 170 за тонну проти $ 161,8, а пільгова на нафту Східного Сибіру і Північного Каспію - $ 149-150 за тонну проти $ 137,6.

Мито розраховувалося за новою методикою, яка була затверджена постановою уряду Росії наприкінці грудня 2010 року, повідомляє РИА «Новости».