США можуть знизити імпорт нафти на 50%

На заході США починається освоєння недоступних раніше територій за допомогою нового методу буріння, завдяки чому в країні може закінчитися двадцятирічний період спаду внутрішнього виробництва сировини.

Нафтові аналітики очікують, що до 2015 року нове родовище буде приносити по 2 млн. барелів нафти на день, що більше, ніж видобуток в Мексиканській затоці.

Новий метод допоможе збільшити виробництво нафти в США на 20% у найближчі п`ять років. Імпорт нафти може знизитися більш ніж на половину.

Для того, щоб збільшити видобуток, інженери застосовують сумнівний з точки зору екології метод, популярний в останні роки. У скелі пробивають горизонтальну свердловину, а потім заливають в отвір воду, пісок і хімікати, щоб зламати пласт і дозволити газу піднятися на поверхню.

Метод вперше був використаний в 2007 році під Північною Дакотою і Монтані. Продуктивність на цих родовищах збільшилася на 50%, передає Associated Press.