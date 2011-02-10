Азаров: Питання щодо Vanco Prykerchenska уряд розгляне найближчими днями

Питання про угоду з компанією Vanco Prykerchenska Ltd. урядом буде розглянуто найближчими днями.

Про це повідомив сьогодні журналістам на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він поінформував, що рішення щодо Vanco ухвалено, і воно не було розглянуто на вчорашньому засіданні Кабінету міністрів України у зв`язку з тим, що не були повністю підготовлені всі необхідні документи. «На уряді воно не розглядалося чисто з технічних причин. У нас на уряд виносяться ті документи, які повністю відпрацьовані, завізовані відповідно до вимог регламенту. Сам текст документа, особливо в такому випадку, має бути вивірений до кожної коми», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що «безглузді рішення, які приймав попередній уряд», призвели до втрати часу у вирішенні цього питання, до втрати Україною своєї репутації. «І зараз ті стогони, які лунають із приводу нібито віддачі шельфу – це просто політичні спекуляції», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що для реалізації проекту із видобутку нафти й газу на шельфі Чорного моря необхідні великі інвестиції. Й для цього складно знайти інвесторів. «У разі сприятливого вирішення ми матимемо свою нафту й свій газ», - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що мирова угода з питання розробки шельфу Чорного моря між Україною і компанією Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) буде підписана в лютому цього року. Він зазначив, що на сьогоднішній день практично завершено переговори про умови цієї угоди.