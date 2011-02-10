ВАТ «Газпром» планує нарощувати потужності ПСГ за кордоном до досягнення активної місткості не менше 5% річного об`єму експортних поставок у строк до 2030 року.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Правління ВАТ «Газпром» визнало за доцільне нарощування потужностей ПСГ за кордоном до досягнення активної місткості не менше 5% річного об`єму експортних поставок у строк до 2030 року, при цьому віддаючи пріоритет створенню власних потужностей зберігання», - зазначається у повідомленні.

Профільним підрозділам компанії було доручено продовжити реалізацію відповідних інвестиційних проектів.

Також у довідкових матеріалах компанії повідомляється, що ц рамках стратегії із забезпечення надійності експортних поставок газу європейським споживачам в періоди підвищеного попиту і проведення ремонтних робіт на ГТС, а також з метою здійснення додаткового продажу газу з ПСГ, «Газпром» проводить роботу з розвитку системи підземного зберігання газу на території Європи.

У даному напрямі досягнуто такі результати: з 2006 по 2010 рр. потужності «Газпрому» зі зберігання газу в Європі зросли з 1,4 до 2,5 млрд. куб. м, а добова продуктивність – з 18,2 до 30 млн. куб. м.

На даний момент «Газпром» використовує потужності ПСГ в Австрії (перша черга ПСГ «Хайдах»), а також орендує їх у Великій Британії («Хамблі Гроув»), Німеччині («Реден» і потужності ПСГ компанії VNG), Франції (потужності компанії Vitol).

Вибір потенційних об`єктів для створення ПСГ здійснюється, виходячи з таких критеріїв: місце розташування об`єкту, його геолого-технічна придатність і економічна ефективність, а також отримання відповідних дозволів від європейських регулюючих органів.

Наголошується також, що зараз «Газпром» веде роботу з реалізації таких інвестиційних проектів:

- Друга черга ПСГ «Хайдах» (Австрія). До введення в експлуатацію другої черги сховища сукупний об`єм активного газу в ПСГ «Хайдах» становить 1,3 млрд. куб. м (після введення, наміченого на квітень ц.р., він досягне 2,8 млрд. куб. м). «Хайдах» забезпечує надійність експортних поставок російського газу у напрямі пункту Баумгартен, а також для споживачів Словенії, Хорватії, Угорщини, Австрії, Німеччини, Словаччини і Італії.

- ПСГ «Катарина» (Німеччина). Проект реалізується спільно з компанією VNG. При виході на проектну продуктивність активний об`єм сховища становитиме 629 млн. куб. м. ПХГ «Катарина» забезпечуватиме надійність поставок до Західної Європи в пунктах Мальнов, Вайдхауз, Gaspool, NCG, а також газопроводом «Північний потік».

- ПСГ «Банатський Двір» (Сербія). У жовтні 2009 року «Газпром» і «Сербіягаз» підписали Угоду про створення спільного підприємства ПСГ «Банатський Двір». СП було зареєстроване в лютому 2010 року. Частки у ньому розподілилися таким чином: «Газпром» - 51%, «Сербіягаз» - 49%. ПХГ «Банатський Двір» забезпечуватиме надійність експортних поставок російського газу до Угорщини, Сербії, Боснії і Герцеговини.

- ПСГ «Бергермеєр» (Нідерланди). ПСГ має стратегічне розташування, а також значні запаси активного газу, з яких «Газпром» одержить 1,9 млрд. куб. м об`єму зберігання. ПСГ «Бергермеєр» зможе забезпечувати безпечний режим роботи газопроводу «Північний потік» і надійність поставок газу.

Наголошується, що успішна реалізація цих проектів дозволить ВАТ «Газпром» значно наростити потужності зі зберігання в Європі і довести їх до 2015 року до 4,9 млрд. куб. м активного газу і 65,7 млн. куб. м добової продуктивності.

Окрім того, «Газпром» проводить техніко-економічну оцінку можливості участі у спільних проектах у сфері ПСГ на території Чехії, Франції, Румунії, Бельгії, Великої Британії, Словаччини, Туреччини, Греції та інших країн.