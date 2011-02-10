Китайська Sinopec готова на 100% профінансувати реконструкцію Херсонського НПЗ

Херсон. Китайская державна нафтова корпорація Sinopec готова повністю фінансувати реконструкцію Херсонського нафтопереробного заводу (НПЗ), однак під державні гарантії України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова наглядової ради Херсонського НПЗ Ігор ЄРЕМЕЄВ, виступаючи сьогодні в ході засідання регіонального комітету економічних реформ, яке проходить у Херсоні під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Ми можемо запропонувати державі або входження до складу акціонерів (Херсонського НПЗ - УНІАН), або передати всі акції в заставу державі під її гарантії», - сказав І. ЄРЕМЕЄВ.

За його словами, реконструкцію заводу планується провести за 4 роки, в два етапи.

Перший етап розрахований на 2,5 роки. За результатами виконання першого етапу планується досягти глибини переробки нафти на рівні 78%, виробляючи паливо за стандартом Євро-5. Через 4 роки планується досягти глибини переробки нафти на рівні 92%.

Також на Херсонському НПЗ планується виробляти біопаливо з олійних культур.

Окупність проекту, за словами І. ЄРЕМЕЄВА, становить 5,8 року з моменту запуску. При цьому вартість реконструкції не озвучувалася.

Планується також, що через 2,5 роки після запуску заводу валовий дохід Херсонського НПЗ складе 6 млрд. дол, а податки і платежі до бюджету - 4-6 млн. грн. на рік.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Херсонський нафтопереробний завод» - один з найбільших НПЗ в Україні. Заснований в 1938 році. З 2005 року завод не виробляє нафтопродуктів у зв`язку із зупинкою на реконструкцію.