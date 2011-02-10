Україна та НАТО обговорили питання енергетичної безпеки

У ході сьогоднішнього засідання Комісії Україна – НАТО було обговорено питання енергетичної безпеки

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили у Місії України при НАТО.

Згідно з повідомленням, посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України В’ячеслав КНЯЖНИЦЬКИЙ “окреслив основні аспекти політики” України у галузі енергетики, зокрема, розповів про заходи, які здійснюються Україною для диверсифікації джерел і шляхів постачання енергоресурсів, урізноманітнення технологій енергозабезпечення, надійності функціонування атомної енергетики.

Він також висловив зацікавленість України у співробітництві з нещодавно створеним Центром з енергетичної безпеки у Вільнюсі.