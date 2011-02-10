Керівництво "Укртелекому" заявляє, що його стартова ціна була завищена

Стартова ціна раніше виставленого на приватизацію 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» (10 млрд. 500 млн. грн.) є завищеною. Про це повідомив в інтерв`ю "Українській правді" голова правління ВАТ "Укртелеком" Георгій ДЗЕКОН.

За його словами, існує декілька чітких індикаторів оцінки вартості активу, серед яких основним є попит на акції. В зв`язку з цим Г.ДЗЕКОН зазначив, що ціна на акції "Укртелекому" сьогодні коливається в межах від 57-58 копійок за 1 шт. Виходячи з таких цифр, за його оцінкою, капіталізація компанії повинна становити 9-9,5 млрд. грн.

Водночас, як повідомили УНІАН в інвестиційній компанії "Проспект Інвестментс", реальний ціновий коридор торгівлі акціями "Укртелекому" за останні півроку становить 50-65 коп. за 1 шт.

Раніше голова Фонду державного майна Олександр РЯБЧЕНКО заявляв, що ФДМУ планує одержати від продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком» 11-12 млрд. грн. На думку керуючого партнера фінансової компанії «Капітал Таймс» Еріка НАЙМАНА, дана ціна могла б бути і вище у випадку, якщо б Фонд держмайна серйозно підійшов до підготовки цього конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2010 р. Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача 92,791% статутного капіталу ВАТ «Укртелеком».

Оцінка проводиться для продажу акцій ВАТ «Укртелеком» одному покупцеві у зв`язку з тим, що на приватизаційний конкурс з продажу держпакета акцій «Укртелекому» надійшла лише одна заявка – від компанії ESU, що є дочірнім підприємством австрійського концерну EPIC. Ціна, яку запропонувало ООО "ЕСУ" за пакет акцій ВАТ "Укртелеком" становить 10 млрд. 500 млн. 10 грн., що лише на 10 грн. більше за його стартову ціну.

Довідка УНІАН. Фонд державного майна України 13 жовтня 2010 р. оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакета акцій ВАТ «Укртелеком».

Стартова ціна пакета держакцій "Укртелекому" становить 10 млрд. 500 млн. грн.

ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку - 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до Інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) й ін.

У 2009 році дохід компанії становив 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.