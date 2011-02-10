«Енергоатом» сподівається вирішити питання, пов'язані із залученням 1 млрд. дол. у Сбербанку Росії

НАЕК «Енергоатом» сподівається найближчим часом врегулювати питання, пов`язані із залученням 1 млрд. дол. у Сбербанку Росії для виконання першочергових робіт з добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції президент «Енергоатому» Юрій НЕДАШКОВСЬКИЙ.

За його словами, одними з головних умов надання кредиту, висунутих російською стороною, є врегулювання питання надання державних гарантій під позику, а також забезпечення співфінансування з українською стороною, що має знайти своє відображення у структурі тарифу компанії.

Ю.НЕДАШКОВСЬКИЙ повідомив, що на рівні Міністерства фінансів питання надання гарантій вже врегульовано, нагадавши при цьому, що на ці потреби у держбюджеті 2011 року закладено 8 млрд. грн.

Водночас президент «Енергоатому» повідомив, що питання інвестиційної складової в тарифі компанії для обслуговування кредиту обговорюватимуться на спеціальній нараді в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості у п`ятницю, 11 лютого, за участю регулятора – Національної комісії регулювання електроенергетики.

За словами Ю.НЕДАШКОВСЬКОГО, на обслуговування тарифу в 2011 році в тарифі компанії необхідно передбачити 311 млн. грн. При цьому, за розрахунками НАЕК, у разі ухвалення позитивного рішення відпускний тариф компанії зросте на 0,3 коп. за кВт/год (з 1 лютого тариф компанії становить 17,91 коп. за кВт/год), а рівень оптової ринкової ціни електроенергії в ринку підвищиться лише на 0,1 коп. за кВт/год.

«Нам потрібно на цей рік 311 млн. грн. Це та складова, яка потрібна у фінансовій моделі «Енергоатому» для обслуговування російського кредиту… Це в перерахунку на тариф «Енергоатому» приблизно підвищення на 0,3 коп. за кВт/год, а в перерахунку на ОРЦ це буде зростання на 0,1 коп.», – сказав він.

За словами Ю.НЕДАШКОВСЬКОГО, кредит планується залучити на 3 роки у вигляді відновлюваної кредитної лінії з умовою його погашення протягом наступних 6 років. Кредит планується спрямувати на фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, їх виготовлення, а також на закупівлю іншого обладнання з тривалим циклом виготовлення.

Як повідомляв УНІАН, кредитний комітет «Сбербанку Росії» планував розглянути питання виділення кредиту «Енергоатому» обсягом 1 млрд. дол. 27 грудня 2010 року. Як повідомило агентству джерело в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості, кредитний комітет російського банку зняв питання виділення Україні кредиту через невирішеність питання про держгарантії, а також відсутність на той момент схвалення добудови блоків з боку Верховної Ради України.

Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.

Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройекспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройекспорту», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомстройекспорту», який представив проект реакторної установки В-392Б, розроблений для Балаковської АЕС у Росії. Кредит необхідний для фінансування розробки технічних проектів двох реакторних установок енергоблоків, а також на закупівлю обладнання з тривалим циклом виготовлення в рамках добудови ХАЕС.