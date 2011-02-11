У Хмельницькому відбудуться громадські слухання щодо добудови енергоблоків ХАЕС
Міський голова Хмельницького Сергій МЕЛЬНИК дав доручення провести громадські слухання стосовно добудови двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.
Як передає кореспондент УНІАН, рішення прийнято відповідно до заяви депутата-свободівця Віталія ДІДЕНКА.
Зокрема, фракція ВО “Свободи” у Хмельницькій міській раді звернула увагу на те, що ситуація з добудовою енергоблоків вимагає оцінки з боку хмельничан, особливо в умовах підвищення тарифів на електроенергію.
“З 1 лютого для населення в чергове підвищили тарифи на електроенергію. При цьому нас знову садять на порохову бочку, не запитавши нашої думки. Ніхто не думає про безпеку людей, а це має бути пріоритетом для будь-якої влади. У нас на території будують такі об’єкти, а ми платимо за електроенергію аж ніяк не нижче країн, в які її експортуємо. Ініціаторів добудови цікавлять мільярдні прибутки та експортування електроенергії”, - йдеться у заяві хмельницьких свободівців.
Орієнтовно, громадські слухання у Хмельницькому відбудуться 25 квітня – у переддень 25-річниці Чорнобильської катастрофи.
Довідка УНІАН. 9 червня 2010 року Кабінет Міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС.