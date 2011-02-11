Влада Криму закриє 19 автозаправок через порушення «цінового коридору»

Республіканський комітет з охорони навколишнього середовища і державне підприємство «Кримстандартметрологія» постановили закрити 19 автозаправних станцій у Криму, перевіривши нафтотрейдерів регіону на відповідність цін на паливно-мастильні матеріали «ціновому коридору», який встановила експертно-аналітична група при Кабінеті міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Міністерства промислової політики, палива та енергетики Криму.

Рескомітет з охорони навколишнього середовища видав розпорядження на закриття семи АЗС, «Кримстандартметрологія» - на закриття дванадцяти.

Ще по 5-ти заправкам підготовлені матеріали для припинення їх діяльності.

Управління у справах захисту прав споживачів притягнуло 7 підприємств до адміністративної відповідальності.

Довідка. На території Криму є майже 350 автозаправних станцій.

Різкий стрибок цін на паливно-мастильні матеріали відбувся всередині грудня 2010 року: протягом дня на всіх АЗС Криму ціни зросли на 20 копійок.

Великим гравцям на ринку нафтопродуктів були направлені звернення з вимогою привести роздрібні ціни у відповідність із «ціновим коридором».