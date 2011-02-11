Влада Чернівців просить змінити тарифи на електроенергію

Чернівецька міська рада звернулася до прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА з проханням посприяти в прийнятті Нацкомісією з регулювання електроенергетики рішення, яким тарифи і ліміти споживання електроенергії для населення, що використовує бойлери для нагріву води, будуть прирівняні до тарифів для категорії населення, котре проживає в будинках, обладнаних електроплитами та/або електроопалювальними установками.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до прем`єр-міністра і НКРЕ депутати Чернівецької міськради прийняли 10 лютого на сесії.

Депутати також просять встановити тариф на електроенергію для населення, що проживає в будинках, які обслуговуються ОСББ, ЖБК на рівні тарифу для населення, що проживає в будинках приватної і комунальної власності.

Депутати Чернівецької міськради вважають, що постанова НКРЕ, якою з 1 лютого 2011 р. введені нові диференційовані тарифи на електроенергію, «ставить споживачів у нерівні умови і провокує соціальні обурення».

«Це ставить під загрозу реалізацію Державної програми розвитку ЖКГ, якою передбачено до 2014 року перевести 70% багатоквартирного житлового фонду в обслуговування ОСББ. Нерівні умови в оплаті електроенергії спонукають жителів відмовлятися від створення нових ОСББ, а окремі ОСББ вже зараз розглядають можливість припинення своєї діяльності», - йдеться у зверненні депутатів.

У ньому також наголошується, що постанова НКРЕ «не враховує унікальність ситуації в Чернівцях», де за відсутності централізованого гарячого водопостачання понад 60% населення користується електробойлерами для підігріву води і споживатиме електроенергії понад певний пільговий ліміт у 150 кВт/год. на місяць. «Таким чином, вони платитимуть більше, ніж громадяни, які використовують електроплити та електроопалювальні установки, пільговий ліміт для яких становить 250 кВт/год.», - сказано в зверненні.