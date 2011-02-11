Роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні збільшилися на 1,5%

З 4 по 11 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,9-1,7% (у середньому на 1,5%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Так, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», із 4 по 11 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: бензин А-80 – збільшилися на 1,7% - із 7,72 грн./літр до 7,85 грн./літр; бензин А-92 – збільшилися на 1,7% - із 8,19 грн./літр до 8,33 грн./літр; бензин А-95 – збільшилися на 1,5% - із 8,60 грн./літр до 8,73 грн./літр; дизельне пальне – збільшилися на 0,9% - із 8,08 грн./літр до 8,15 грн./літр.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні становив 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного пального – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями та моніторингом ринку нафтопродуктів.