Кучма: Україна сама винна в тому, що Росія планує будувати обхідні газопроводи

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що Україна сама винна в тому, що Росія планує будівництво обхідних газопроводів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні українсько-російського форуму «Партнерство України і Росії в нових реаліях європейської і євразійської інтеграції».

«Україна повністю винна, що ми опинилися в такому становищі, що навколо нас почали будувати обхідні трубопроводи», - сказав Л.КУЧМА. Він підкреслив, що це відбулося у відповідь на «поведінку» України.

При цьому він нагадав, що в 2003 році Україна, Росія і Німеччина підписали угоду про газовий консорціум, проте реалізація цього проекту не відбувалася.

«Де він (консорціум - УНІАН)? Коли був підписаний цей договір, то на мою голову вилилося стільки не говоритиму чого…, а сьогодні Україна вирішує дитячу загадку: «а» і «б» сиділи на трубі, «а» впало «б» пропало, що залишиться в трубі і від труби», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він підкреслив, що в період підписання угоди про консорціум тодішній президент Росії Володимир ПУТІН обіцяв йому, що газопровід «Північний потік» будуватися не буде. «В.ПУТІН тоді мені давав гарантії, що вони і "Північний потік" не будуватимуть, хоча, з економічної точки зору, мені здається це доцільним, враховуючи родовища на півночі. Отже якщо "Північний потік" запуститься, то через кого газ не піде? Через Україну, адже Білорусь, як члена Митного союзу, мабуть, не кривдитимуть, бідну», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він підкреслив, що газопровід "Південний потік" будується виходячи з не економічних, а політичних міркувань.

«Південний потік" – ми всі чудово розуміємо не економічний, а політичний проект. Тому що ми "розтринькали" Туркменістан – у нас же договір був довгостроковий по газу. П`ятирічний договір до 2006 року. Договору немає, і Росія на 30 років підписала (контракт на закупівлю – УНІАН) на весь газ у Туркменістані. Сьогодні підпише остаточно з Азербайджаном. Де ми? Знову в тому ж становищі, в якому сьогодні знаходимося», - сказав Л.КУЧМА.

Довідка УНІАН. «Північний потік» – новий маршрут експорту російського газу до Європи. Газопровід пройде через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район м. Виборг) до побережжя Німеччини (район м. Грайфсвальд). Довжина газопроводу складе близько 1200 км. Введення в експлуатацію першої нитки «Північного потоку» продуктивністю 27,5 млрд. куб. м газу за рік заплановане на 2011 рік. Завершення будівництва другої гілки газопроводу в 2012 р. приведе до збільшення його пропускної спроможності до 55 млрд. куб. м.

Проект «Північний потік» реалізує спільне підприємство Nord Stream AG, засноване з метою планування, будівництва і подальшої експлуатації морського газопроводу. Зараз частки в компанії Nord Stream AG розподілені таким чином: ВАТ «Газпром» – 51%, Wintershall Oil AG і PEG Infrastruktur AG – по 14,5%, Gasunie Infrastruktur AG – 9%, GDF SUEZ Holding Switzerland AG – 9%.

«Південний потік» – система газопроводів, котра має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга – через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки – близько 900 км, максимальна глибина – понад 2000 м, проектна потужність – 63 млрд. кубометрів газу за рік. Запланований початок постачань – 2015 рік.