АМК продовжив на 5 років дію положення про членство в Ядерному страховому пулі

Антимонопольний комітет України дав дозвіл об`єднанню «Ядерний страховий пул» (Київ) на узгоджені дії у вигляді продовження дії положення «Про членство в об`єднанні «Ядерний страховий пул» в редакції від 16 листопада 2010 року терміном на 5 років.

Про це йдеться в повідомленні АМК, переданому агентству УНІАН.

Довідка УНІАН. Об`єднання «Ядерний страховий пул» (ЯСП) було створено 19 вересня 2003 року. ЯСП – це об`єднання страховиків – резидентів України, які одержали ліцензію на проведення обов`язкового страхування цивільної відповідальності оператора реакторних установок за ядерний збиток. На сьогодні в ЯСП входять 28 страхових компаній.

Головною метою об`єднання є координація діяльності його членів, пов`язаної із здійсненням обов`язкового страхування цивільної відповідальності оператора реакторних установок за ядерний збиток, забезпечення фінансової надійності страхування шляхом організації страхування на принципах солідарної відповідальності членів ЯСП, перестрахування в зарубіжних ядерних страхових пулах.