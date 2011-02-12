РГТ сподівається виробити з Єврогазом загальну позицію щодо третього енергопакету

Російське газове товариство сподівається виробити з Єврогазом загальну позицію щодо третього енергетичного пакету Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це віце-спікер Держдуми, президент Російського газового товариства (РГТ) Валерій ЯЗЄВ заявив на засіданні наглядової ради РГТ.

«Щодо третього енергетичного пакету ми домовилися з Єврогазом про створення робочої групи, яка повинна підготувати експертну думку до травня поточного року на щорічній конференції в Берліні, за підсумками якої російське газове товариство і Європейський Союз газової промисловості виступлять зі спільною заявою», - сказав В.ЯЗЄВ.

Він зазначив, що якщо російські експерти переконають Єврогаз виступити з консолідованою позицією з даного питання, це буде дуже важливо.

«Ми сподіваємося це до травня зробити», - сказав він.

За його словами, погіршення становища інвесторів в газову інфраструктуру відповідно до третього енергетичного пакету турбує не тільки Росію, але й компанії ЄС.

Він зауважив, що на сьогодні лише половина країн ЄС адаптували свої закони до третього енергопакету, який набуває чинності 3 березня

В.ЯЗЄВ нагадав, що “дискусії за новими газотранспортними проектами увійшли в найгострішу стадію”, зокрема, у зв'язку з публікацією Єврокомісією своєї ініціативи по інфраструктурі єдиного ринку ЄС.

«Реально до цієї ініціативи приєднуються країни енергетичного співтовариства Південно-Східної Європи, а також Молдова і Україна», - зазначив він.

Президент Російського газового товариства повідомив, що при цьому Єврокомісія робить наголос на газотранспортних проектах, зокрема, «Південному потоці».

«Це свідчить про те, що вищі пріоритети Єврокомісії одержать газопровід «Набукко», - зауважив В.ЯЗЄВ.

За його словами, Єврокомісія просуває принцип «єдиного енергетичного ринку», який би був під її повним контролем.

“РГТ передало свої рекомендації з питання впливу норм третього енергетичного пакету на розвитку газової галузі Росії та ЄС уряду РФ”, - повідомив В.ЯЗЄВ.

Він нагадав, що 24 лютого прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН відвідає Брюссель, де відбудеться дискусія щодо третього енергопакету і презентації “Південного потоку”.

«Третій енергетичний пакет», запропонований Єврокомісією ще в 2007 році, описує нові правила гри на європейському газовому ринку. Документ, зокрема, припускає, що компанії-продавці газу і електрики не повинні володіти транспортними мережами, оскільки це призводить до штучного підвищення цін.

Окремо в документі прописано, що ці правила повинні застосовуватися не тільки до європейських компаній, але й до фірм з третіх країн, що працюють в ЄС. У "Третьому енергетичному пакеті" наголошується, що влада кожної європейської країни може відмовити компанії у праві входження на її внутрішній ринок у двох випадках: якщо компанія не відповідає вимогам розподілу видобутку і транспортування, або якщо її поява на ринку може загрожувати енергобезпеці членів ЄС.