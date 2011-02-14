За тиждень гуртові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено

З 7 по 14 лютого середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ).

Зокрема, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 7 по 14 лютого середні по Україні гуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 – знизилися на 0,9%, або 90 грн./тонна, – 10180 грн./тонна; на бензин А-92 – знизилися на 0,6%, або 60 грн./тонна, – до 10330 грн./тонна; на бензин А-95 – збільшилися на 0,8%, або 90 грн./тонна, – до 10990 грн./тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 1,3%, або 120 грн./тонна, – до 9130 грн./тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного пального – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.