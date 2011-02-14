«Укренерго» скасувало березневий аукціон з експорту електроенергії

НЕК «Укренерго» скасувала аукціон з продажу послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в березні 2011 року через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Таким чином, призначений на сьогодні аукціон визнано аукціонною комісією тим, що не відбувся.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» виставляло на аукціон з експорту електроенергії в березні доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину у напрямі до Молдови і Росії сумарною потужністю 3,05 тис. МВт.

Нагадаємо, 14 грудня 2010 року «Укренерго» на річному аукціоні реалізувало 1860 МВт експортного перетину за 208,1 тис. грн.

Під час торгів ДТЕК бізнесмена Ріната АХМЕТОВА компанії ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», які входять до енергохолдингу, викупили весь перетин Бурштинського енергоострову обсягом 545 МВт, 750 з 900 МВт українсько-білоруського перетину, а також 200 з 550 МВт перетину «ОЕС України – Молдовська енергосистема».

Державний оператор експорту ДПВД "Укрінтеренерго" придбало доступ до українсько-білоруського перетину потужністю 150 МВт.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на річних і місячних аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.