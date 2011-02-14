«Турбоатом» у 2010 році збільшив прибуток на 50%

ВАТ «Турбоатом» (місто Харків) у 2010 році збільшило чистий прибуток на 50,1%, або на 63,040 млн. грн., порівняно з 2009 роком – до 188,780 млн. грн.

Про це сказано у звіті компанії про результати фінансово-господарської діяльності, розміщеному в інтернет-виданні Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з наданою інформацією, за звітний період компанія збільшила чистий дохід на 36,8%, або на 258,788 млн. грн. – до 942,329 млн. грн., а валовий прибуток – на 65,5% – до 366,783 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних праць до виготовлення, збірки, випробування турбін і відвантаження. У структуру "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготовча база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.

Управління державною часткою акцій ВАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій компанії.

У 2009 році «Турбоатом» скоротив чистий прибуток на 13,5% порівняно з 2008 роком – до 125,740 млн. грн.