Ціни на нафту на NYMEX у понеділок впали

Котирування ф`ючерсів на нафту в США у понеділок, 14 лютого, впали до 2-місячного мінімуму, незважаючи на зростаючу нестабільність на Близькому Сході, при цьому спред між цінами на нафту в США і Європі досяг рекордного максимуму, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Котирування ф`ючерсів на нафту WTI, маркерного сорту для США, за підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) знизилися на 77 центів, або на 0,9%, до 84,81 долара за барель – мінімального рівня за два місяці.

Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE закрилися на 2-річному максимумі, подорожчавши на 2,14 долара – до 103,08 долара за барель.

Ця різниця в ціні між двома контрактами, що перевищила 18 доларів, стала рекорд високою. Трейдери відзначають, що ціни на нафту Brent, маркерного сорту для Європи і Азії, зростають, зважаючи на розповсюдження протестів в арабських країнах після падіння уряду Хосні МУБАРАКА в Єгипті.

У понеділок тисячі іранців вийшли на вулиці Тегерана, щоб висловити підтримку єгипетським і туніським протестуючим. У результаті відбулися сутички з силами безпеки, під час яких для розгону демонстрантів використали сльозоточивий газ.

Іран займає четверте місце в світі за обсягами експорту нафти. Згідно з Міжнародним енергетичним агентством, в 2008 році ця країна видобувала 4,1 млн. барелів нафти в день.

За словами аналітиків, будь-які перебої в постачаннях нафти з найбільших країн-експортерів в регіоні, ймовірно, спочатку відіб`ються на ф`ючерсах на нафту Brent. Тим часом, в американському Кашингу (штат Оклахома), пункті доставки нафти, ф`ючерси на яку торгуються на NYMEX, спостерігається надлишок запасів, що стримує зростання цін.

У кінці січня нафтові ф`ючерси різко подорожчали на обох ринках, оскільки протести в Єгипті посилилися, і трейдери були стурбовані тим, що безлади можуть порушити постачання нафти по нафтопроводу Sumed і через Суецький канал - два ключові транзитні маршрути. Єгипет не входить до числа найбільших експортерів нафти, проте протести в сусідніх нафтовидобувних країнах можуть представляти ризик для світових постачань.

Тепер, коли вимоги політичних реформ починають лунати по всьому регіону, тільки ціни на нафту Brent продовжують рухатися вгору. З 28 січня вони зросли на 6,1%, тоді як ціни на нафту WTI за той же період знизилися на 1%.

У середу вийдуть дані Міністерства енергетики США щодо запасів нафти і нафтопродуктів за тиждень 5-11 лютого. Як очікують аналітики, вони свідчитимуть про збільшення запасів нафти на 1,2 млн. барелів. Запаси бензину, як очікується, зросли на 800 000 барелів, а запаси дистилятів, що включають дизельне пальне і топковий мазут, повинні були скоротитися на 1,2 млн. барелів.

Котирування березневих ф`ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів зросли на 5,22 цента, або на 2,1%, до 2,5174 долара за галон. Березневі ф`ючерси на топковий мазут подорожчали на 5,46 цента – до 2,7504 долара за галон.