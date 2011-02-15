Міненерговугілля залучить у розвиток державного вугільного сектора 5,5 млрд. грн.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України планує поточного року залучити в розвиток державних вугледобувних підприємства 5,5 млрд. грн.

Про це в інтерв`ю газеті «Урядовий кур`єр» заявив перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Ігор ПОПОВИЧ.

За його словами, відповідний обсяг інвестицій закладено в інвестиційні плани розвитку держшахт на поточний рік, які вже затверджено на рівні міністерства. Зокрема, уточнив І.ПОПОВИЧ, 2 млрд. грн. планується залучити за механізмом фінансового лізингу, 1,6 млрд. грн. – банківські кредити, 1,1 млрд. грн. – власні кошти держшахт, а також 0,8 млрд. грн. – із інших інвестиційних джерел.

І.ПОПОВИЧ зазначив, що залучення вказаного обсягу інвестицій дозволить наростити видобуток вугілля в держсекторі в 2011 році на 1 млн. тонн.

Заступник міністра повідомив також, що наразі сумарна кредиторська заборгованість державного вугільного сектора перевищила 11 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, державні вуглевидобувні підприємства України в 2010 році видобули 38,450 млн. тонн рядового вугілля, дещо (на 0,2%) збільшивши видобуток порівняно з 2009 роком. Держшахтами, зокрема, видобуто коксівного вугілля 7,455 млн. тонн (менше на 17,8%, або 1,617 млн. тонн), енергетичного – 30,995 млн. тонн (більше на 5,8%, або 1,690 млн. тонн).