Бойко: Україна з американською стороною планує відновлювати нафтогазові родовища

Уряд України активно розвиває політичний діалог із американським урядом і планує реалізувати низку спільних проектів у галузі енергетики, зокрема, проект комплексного техніко-економічного дослідження у сфері відновлення та реабілітації нафтогазових родовищ.

Про це за результатами зустрічі з керівництвом «Ексімбанку» США заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«У результаті реалізації проекту ми сподіваємося мати чітку картину того, яке найсучасніше обладнання й технологічні рішення можуть бути використані такими державними компаніями, як «Нафтогаз», «Укргазвидобування», «Укрнафта» для збільшення видобутку вуглеводнів на малорентабельних або виснажених родовищах. У рамках цього проекту в наших планах є також вивчення можливостей співпраці з «Ексімбанком». Перш за все, для фінансування потенційної співпраці з американськими компаніями у сфері постачання технологій для відновлення видобутку на українських нафтогазових родовищах», - зазначив Ю.БОЙКО.

Міністр сказав, що позиція Міненерго США полягає в тому, що проекти з реабілітації відпрацьованих нафтових і газових свердловин в Україні реалізовувати набагато швидше, порівняно з проектами у сфері сланцевого газу. Результатом впровадження нових технологій на відпрацьованих або економічно неефективних родовищах може стати збільшення видобутку на 30-50%, а також зростання доведених запасів вуглеводнів, що, у свою чергу, збільшить капіталізацію компаній.

За словами Ю.БОЙКА, політичні інструменти, такі, як чергове засідання українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства, й зокрема, засідання Двосторонньої групи з питань енергетичної безпеки, які проходять зараз у США, створюють сприятливий механізм і для розвитку бізнесу.

«Впевнений, що в українсько-американських відносинах є значний потенціал, перш за все - для розвитку торгової, фінансової та інвестиційної співпраці», - підкреслив Ю.БОЙКО.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України зазначив, що показовим прикладом роботи міністерства з американськими компаніями є плідна співпраця з компаніями Chevron, ExxonMobil, Shell та іншими.

«Український уряд планує реалізовувати разом із ними проекти у сфері видобутку газу з нетрадиційних джерел (зокрема сланцевого газу й метану з вугільних пластів), видобутку вуглеводнів на шельфі тощо», - сказав міністр.