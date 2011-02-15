Імпорт газу збільшився на 17,7% – до 9,4 млрд. дол.

Україна в 2010 році збільшила імпорт природного газу на 17,7%, порівняно з 2009 роком, до 9 млрд. 392,940 млн. дол.

Про це повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в 2010 році в загальному обсязі імпорту становив 15,5%.

Експорт природного газу в 2010 році збільшився на 11,0%, порівняно з 2009 роком, до 2 млн. 23,1 тис. дол.

Водночас, зазначили в Держкомстаті, в 2010 році Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 39,5%, порівняно з 2009 роком, до 4 млрд. 171,265 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2010 році становив 6,9%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5%, порівняно з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсязі імпорту становив 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8%, порівняно з 2008 роком, до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2009 році становив 6,6%.