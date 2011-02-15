Ще дві компанії зацікавилися Regal Petroleum - джерело

Ще дві компанії зацікавилися британською нафтогазовою компанією з активами в Україні Regal Petroleum, повідомило УНІАН джерело близьке до компанії.

За його інформацією, однією з зацікавлених компаній є Cadogan Petroleuum PLC. Ще однією, за словами джерела, є одна потужна фінансово-промислова російська група, проте, яка конкретно, - співбесідник агентства не уточнив.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року свою зацікавленість в придбанні Regal Petroleum висловила компанія Energees Management Limited, що є 100% дочірньою компанією Energees Investments Limited, – головною холдинговою компанією групи компаній Smart Holding («Смарт-холдинг», м. Київ). У повідомленні компанії наголошувалося, що Energees Investments Limited пропонує викупити акції за ціною 24 пенси. Пізніше з`явилася інформація про підвищення компанією ціни викупу акцій.

Також українська нафтогазова група Geo-Alliance запропонувала компанії Regal Petroleum провести зворотне поглинання. Відповідно до пропозиції Geo-Alliance, вона планувала надати акціонерам Regal Petroleum опціон на продаж протягом трьох місяців після придбання їх частки по 25 пенсів за акцію. Проте пізніше "Гео Альянс" і афілірована з нею компанія Heamoor заявили, що не планують робити нову оферту акціонерам компанії Regal Petroleum. Втім, вони готові відновити переговори з компанією, якщо операція з Energees Investments не відбудеться.

Довідка УНІАН. Основними нафтогазовими активами Regal Petroleum є Мехедівсько-Голотовщинське і Свиридіське газоконденсатні родовища (обидва – Полтавська обл.). У 2009 році компанія скоротила чистий збиток в 5,2 рази – до 9,82 млн. дол., збільшивши доходи на 73,6% – до 19,87 млн. дол.