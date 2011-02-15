Подорожчання пального змусить українців відмовитися від послуг таксі – експерт

Подальше підвищення цін на пальне зробить недоступним послуги таксі для більшої частини споживачів.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив голова Професійної спілки таксистів України Василь ПОПІК.

За його словами, в структурі тарифу на пасажирські перевезення вартість пального складає близько 75%. Відповідно, подорожчання пального призводить практично до такого ж підвищення розцінок таксі.

«З кінця минулого року кількість людей, що користуються таксі, вже істотно скоротилася. Якщо вартість бензину зросте до 10,5-11 грн./літр, думаю, обсяги перевезень зменшаться ще не менше ніж на 20%», – зазначив він.

З цієї причини, повідомив В.ПОПІК, Професійна спілка таксистів виступала проти підвищення акцизного збору на пальне з початку 2011 р., а зараз також не підтримує ідеї введення мит на імпорт нафтопродуктів.

«Ми розуміємо, що будь-який стрибок цін на пальне неминуче приведе до підвищення тарифів і, відповідно, податки будуть перекладені на плечі споживачів. І якщо ціна пального підніметься ще на 20%, розцінки таксі зростуть приблизно на 15%», – зазначив він.

У зв`язку з цим Професійна спілка таксистів ухвалила рішення реєструватися для участі у спеціальному розслідуванні щодо імпорту нафтопродуктів в Україну, яке було оголошене Міністерством економічного розвитку і торгівлі 29 січня 2011 року.

В.ПОПІК також повідомив, що очолюване ним об`єднання уважно стежить за подіями на паливному ринку і, зокрема, візьме участь у засіданні Асоціації операторів ринку нафтопродуктів, запланованому на 17 лютого 2011 року.

«Нас дуже цікавлять можливі варіанти розвитку ситуації з паливними цінами, щоб розуміти стратегію своїх дій», – сказав голова спілки таксистів. Відкрите засідання учасників «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» відбудеться 17 лютого 2011 року, в ньому візьмуть участь представники найбільших автозаправних мереж України. Планується, що вони обговорять ситуацію з цінами і якістю нафтопродуктів у країні.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2011 року Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про початок спеціального розслідування стосовно збільшення обсягів імпорту нафтопродуктів в Україну, результатом якого може стати введення мит на пальне.

Експерти зазначають, що введення мит на імпорт пального в пропонованих Міністерством енергетики і вугільної промисловості розмірах може привести до зростання вартості бензину А-95 до 10,6 грн./літр, дизельного пального – до 9,4 грн./літр.