Близнюк розглянув вимоги шахтарських дружин. По кожній готуються документи

Голова Донецької обласної держадміністрації Анатолій БЛИЗНЮК розглянув усі вимоги шахтарських дружин, які пікетували будівлю ОДА, і запевнив, що готує відповідні документи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на прес-конференції.

«У них є вимоги, мені їх передали ... Всі вимоги, які прописані, я їх розглянув. Тому, по кожній позиції будуть підготовлені документи. Не просто розмови, а документи», - сказав губернатор.

Він проаналізував вимоги, які висунули дружини шахтарів.

Так, зазначив А. БЛИЗНЮК, одна з висунутих вимог - це «підвищення тарифних ставок вугільникам», але це питання не вирішується на місці через те, що у багатьох державних шахт низький видобуток вугілля, тому немає коштів для підвищення тарифних ставок гірникам.

«У вимогах є питання по заробітній платі, по перерахунку тарифів з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати. І дійсно, підприємства, керовані Міністерством вугілля, багато хто не перейшли на цю ставку. І якщо на сьогоднішній день шахта практично нічого не видобуває, держава її дотує і заробітна плата на 70% йде за рахунок держави, але видобутку немає... Скажіть, яка реакція повинна бути міністерства, яке керує цією галуззю? - Хлопці, здобувайте вугілля, а потім будемо розмовляти про підвищення тарифної частини », - заявив голова ОДА.

«Ті шахти, які видобувають, вони питань не задають, вони просто автоматично піднімають заробітну плату - і все. Вони виконують закон. А ті, хто не заробляє собі для цього підвищення, вони, вибачте, не мають прав на це », - додав А.БЛИЗНЮК.

Переходячи до наступних пунктів вимог, глава облдержадміністрації заявив, що вони мають під собою лише політичну складову. При цьому А.БЛИЗНЮК навіть припустив, що вчорашня акція була кимсь профінансована.

«Там 40% вимог - політичних практично. Наприклад, вимога не підвищувати пенсійний вік, але сьогодні йде тільки обговорення цього ... Тут є тільки одна складова », - сказав губернатор.

Він також підкреслив, що не допускає того, що, за словами дружин шахтарів, мер міста Тореза пропонує сім`ям гірників купувати побутове вугілля, а не отримувати його безкоштовно за законом.

«Я не допускаю, що мер пропонував їм купувати вугілля. Я сьогодні з мером розмовляв ... Я йому поставив запитання і почув відповідь: я ж повинен дві сторони слухати », - зазначив А.БЛИЗНЮК, додавши, що не хоче коментувати відповіді мера.

У той же час, голова ОДА не став заперечувати, що у цих дружин шахтарів є реальні проблеми, але запевнив, що їх усі можна вирішити. «Є реальні проблеми, і їх - море... Але всі вони вирішуються», - сказав А. БЛИЗНЮК.

Як повідомляв УНІАН, у Донецьку понад 50 дружин гірників із міста Шахтарськ пікетували облдержадміністрацію, а потім заблокували вхід у будівлю, вимагаючи від влади підвищення соціальних стандартів.

Організатор акції, голова громадської організації «Дружини шахтарів» Галина ЛЕБЕДЄВА заявила, що жінки, зокрема, вимагають від влади підвищити тарифні ставки гірникам, переглянути неправильно нараховані пенсії, зупинити зростання вартості комунальних послуг без підвищення зарплат і пенсій тощо.