Соколовський: меморандум з США – позитив для України, однак Москва може перешкодити реалізації

Підписання на урядовому рівні меморандуму з США про спільні дії з освоєння запасів сланцевого газу є позитивним з погляду стратегії енергетичної безпеки Україні, проте навряд це сподобається Москві.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдана СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Якщо відповідно до меморандуму від 15 лютого 2011 року роботи з геологічної розвідки розпочнуться невідкладно, то промисловий видобуток сланцевого газу в Україні може розпочатися через 10–15 років. Однак для достовірного підтвердження запасів достатньо 5–7 років. Тобто, ще до завершення терміну газових контрактів з Росією у 2019 році. Тоді, у разі підтвердження перспектив промислового видобутку, Україна одержала б дуже серйозний важіль на переговорах з Москвою щодо подальшої співпраці в газовій сфері», - вважає експерт.

При цьому він відзначає очевидність того, що такий сценарій не укладається в плани Москви, і вона робитиме все, щоб перешкодити приходу американських компаній, технологій і грошей на український ринок. Однак така співпраця з США повністю відповідає українським національним інтересам, подобається це чи ні нинішнім політичним групам в Україні, відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Складається цікава ситуація: з російською стороною підписуються документи про СП з шахтного метану і шельфу на рівні господарюючих суб`єктів, а з американською – про сланцевий газ – на урядовому рівні. Отже, у першому випадку держава неначебто стоїть осторонь, а в другому – проекти будуть підтримані на державному рівні? Схоже на те, що нинішня владна команда зрозуміла недружні наміри Кремля щодо України, незалежно від прізвища її президента, і діє, принаймні, у контексті власного самозахисту, що в даному разі збігається з українським національним інтересом», - відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Окрім цього, вважає експерт, у даній ситуації спостерігається певне розмежування сфер контролю між Києвом і Москвою в українському енергетичному секторі. «Московський контроль над газовою і нафтовою галузями може ослабитися в перспективі, а над ядерною, навпаки, посилюється вже сьогодні. Такі висновки підтверджуються, зокрема, згаданими документами, діями щодо аверсного використання нафтопроводу «Одеса – Броди», а також не вигідними для України договорами з добудови блоків на Хмельницькій АЕС», - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, уряди України і США підписали 15 лютого у Вашингтоні меморандум про співпрацю у галузі розвідки сланцевого газу,

Метою меморандуму є забезпечення умов для обміну знаннями і експертними напрацюваннями між урядами двох країн у сферах, що стосуються оцінки і кваліфікації ресурсів сланцевого газу в Україні.

Документ покликаний поліпшити паливно-енергетичний баланс України, зокрема шляхом диверсифікації джерел поставок газу, залучення інвестицій і новітніх технологій в геологорозвідку і видобуток сланцевого газу в Україні, створення на державному рівні системи стимулів і гарантій для сприяння проектам у галузі розвідки і видобутку сланцевого газу, яка може бути використана як основа для формування механізму державної підтримки реалізації проектів видобутку газу з усіх видів нетрадиційних джерел у цілому.