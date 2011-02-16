США нададуть Україні близько 50 млн. доларів на вивезення високозбагаченого урану

Сполучені Штати Америки нададуть Україні близько 50 млн. доларів на вивезення високозбагаченого урану до Саміту з ядерної безпеки у 2012 році.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, на цьому наголошується у Спільній заяві за результатами третього засідання українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства, що відбулося 15 лютого у Вашингтоні.

“Міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО і Державний секретар Гіларі КЛІНТОН провели третє засідання українсько-американської Комісії зі стратегічного партнерства 15 лютого у Вашингтоні з метою подальшого посилення стратегічного партнерства між обома країнами. Комісія уповноважена забезпечити конкретний прогрес у досягненні широкого кола цілей Хартії Україна-США про стратегічне партнерство у сферах ядерної безпеки і нерозповсюдження, політичного діалогу і верховенства права, енергетичної безпеки, торгівлі та інвестицій, співпраці в галузі безпеки, а також науки і технологій. Українська сторона підтвердила, що розвиток цього стратегічного партнерства залишається одним із її ключових зовнішньополітичних пріоритетів. Американська сторона запевнила у своїй підтримці суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, а також підтвердила готовність сприяти Україні в реалізації політичних, економічних, оборонних та безпекових реформ”, - сказано у документі.

Міністр закордонних справ К.ГРИЩЕНКО та Державний секретар Г.КЛІНТОН підкреслили “відданість обох сторін справі убезпечення всіх вразливих ядерних матеріалів і розширення співпраці в галузі ядерної безпеки та нерозповсюдження”. “Вони привітали значний прогрес, який був досягнутий на напрямі реалізації Спільної заяви Президентів України та США, оприлюдненої під час Саміту з ядерної безпеки у 2010 році. До кінця 2010 року значна кількість українського високозбагаченого урану була вивезена за підтримки Сполучених Штатів. Українська сторона підтвердила своє зобов’язання позбутися решти високозбагаченого урану до Саміту з ядерної безпеки у 2012 році. Американська сторона підтвердила своє зобов’язання надати необхідну технічну та фінансову допомогу у розмірі близько 50 млн. доларів США до Саміту з ядерної безпеки у 2012 році як складову зусиль, включно з фінансовими та іншими ресурсами, необхідними для побудови сучасного об`єкта з джерелом нейтронів, що сприятиме розвитку співробітництва у сфері мирного використання ядерної енергії”, - наголошується у Спільній заяві.

У контексті реалізації Спільної заяви сторони відзначили суттєвий прогрес в утилізації українського твердого ракетного палива ракет РС-22 та знищення ракет «Скад».

Крім того, Україна і Сполучені Штати наголосили на важливості зустрічі високого рівня «Київський саміт з безпечного та інноваційного використання атомної енергії» (19-22 квітня 2011 року), Чорнобильської донорської конференції у партнерстві з Групою Восьми та Міжнародної конференції «25 років Чорнобильської трагедії: безпека майбутнього» для просування співробітництва з метою зміцнення глобальної ядерної безпеки. Обидві сторони підкреслили важливість проведення успішної донорської конференції для потреб Чорнобильського фонду «Укриття» та Рахунку ядерної безпеки для забезпечення своєчасного завершення проектів, які зроблять об’єкт безпечним.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за підсумками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від всього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну і фінансову допомогу в цьому питанні з боку США.

30 грудня Міністерство закордонних справ України повідомило, що Україна виконала узяте на себе зобов`язання і забезпечила вивезення із Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості, Харківського фізико-технічного інституту і Київського інституту ядерних досліджень значної частини високозбагаченого урану.