Нафтогаз і Газпром перейдуть на розрахунки у рублях?

НАК «Нафтогаз України» вивчає можливість часткового переходу на розрахунки в російській валюті за газ, що постачається в Україну російським ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління «Нафтогазу» Євген БАКУЛІН.

За його словами, відповідна пропозиція спочатку надійшла від російської сторони, і держхолдинг почав відпрацювання цього питання спільно з Національним банком України.

«Росіяни запропонували, і ми полічили, що з урахуванням того, що в Україні є профіцит рублів щодо торговому балансу, то це багато питань спрощувало б», - сказав Є.БАКУЛІН, відзначивши при цьому, що не йдеться про повний перехід на розрахунки з «Газпромом» у російській валюті.

Він додав, що дане питання в найближчому майбутньому стане предметом переговорів з російською стороною з питань ціни імпортованого російського газу. Також голова правління «Нафтогазу» відзначив, що ініціатива НАК позитивно сприймається на рівні НБУ.

Нагадаємо, на сьогодні, згідно з умовам контракту, розрахунки між «Нафтогазом України» і «Газпромом» здійснюються в доларах.